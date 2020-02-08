İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beli kırılan kediyi belediye ekipleri tedaviye aldı

Adıyaman’da beli kırık olan kedi belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı.

Adıyaman'da beli kırık olan kedi belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı.


Adıyaman merkez Erdem Caddesi üzerinde bir kediyi yaralı olarak gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye Veteriner Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağı ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek kediyi tedavi için aldı.


Yaralı kedinin belinde kırık olduğu ve Veteriner Müdürlüğünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.