Belinde bıçakla gezen madde bağımlısı paniğe neden oldu

Adıyaman'da, belindeki et doğrama bıçağı bulunan ve cadde ortasında madde kullanan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında bulunan yaya geçidinde madde kullanan ve belinde et doğrama bıçağı olan şahsı gören vatandaşlar panikleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri A.B., isimli şahsı alarak üst araması gerçekleştirdi. Şahsın belinde 1 adet et doğrama bıçağı ele geçirildi. Kimlik kontrollerinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan şahıs, polis merkezine götürüldü. Öte yandan polis ekiplerince şahsa ait et doğrama bıçağı ile uyuşturucu maddeye de el konuldu.