İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bem-Bir-Sen yöneticilerinin Adıyaman teması

Bem-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları 5.

Bölge Eğitim Toplantısına katılmak için Adıyaman'a geldi.


Bem-Bir-Sen Genel başkan Yardımcıları Medeni Sevinç, Recai Karslı, Nurettin Sever ile beraber Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen il Temsilcisi Ali Deniz, Bem-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan toplantı öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Sendikacılar Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'ı ziyaret etti. Sendika yöneticileri ziyaretlerinde sendikal faaliyetlerden bahsederken, Vali Aykut Pekmez ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.