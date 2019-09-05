İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Besi Bebek' görücüye çıkıyor

Adıyaman Belediyesi’nin destekleriyle dünya çapında bir üne kavuşan Adıyaman’ın meşhur ‘Besi Bebek’leri, İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türk El Sanatları Festivali’nde görücüye çıkacak.

Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle dünya çapında bir üne kavuşan Adıyaman'ın meşhur ‘Besi Bebek'leri, İzmir'de gerçekleştirilecek olan Türk El Sanatları Festivali'nde görücüye çıkacak.


Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle, dünya çapında bir üne kavuşan ve bu vesileyle açılan kurslarla Adıyamanlı bayanların yeni geçim kaynağı olan ‘Besi Bebek', İzmir Güzelbahçe 6. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali'nde İzmirlilerin beğenisine sunulacak.


İlk olarak Adıyamanlı girişimci Zahide Durmaz Akar tarafından tasarlanan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan ‘Besi Bebek', daha sonra Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi tarafından açılan kursta Zahide Durmaz Akar'ın hocalığında yüzlerce Adıyamanlı bayan tarafından öğrenilip, üretilmeye başlandı. Üzerinde Adıyaman yöresine ait foklorik kıyafetlerin bulunduğu ve tamamen el yapımı olan besi bebekler, hem yurt içinde hem de yurt dışında Adıyaman'ın tanıtımın büyük katkı sağlıyor.


Özellikle Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan kadınların giyim tarzını yansıtan ‘Besi Bebek'in kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Üniversitesi'nde tez konusu da olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.