Beşiktaşlılar Derneği'nden Adıyamanlı çocuklara anlamlı hediye

İstanbul Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Esen, Adıyaman'ın Ilıcak köyünde eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Esen ve derneği yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Adıyaman merkeze bağlı Ilıcak İlköğretim okulundaki öğrencilerine giyim, kırtasiye ve forma hediye etti. Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Esen, dernek olarak 3 aydır faaliyet gösterdiklerini, amaçlarının her ay farklı illere giderek hem çocuklara yardım etmeyi hem de sporu sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Esen, Adıyamanlı öğrencilerin Beşiktaş'a olan sevgisinin anlatılmaz olduğunu da belirtti.

Ilıcak İlköğretim Okulu Müdürü Sedat Gündüz ise, Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğinin okullarına yardım yapmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Çoğu öğrencilerimizin yapılan bu yardımlara ihtiyacı bulunuyordu. Emeği geçen başta Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Esen'e ve emeği geçen herkese okulumuz adına şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.