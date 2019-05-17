Beşir Derneği'nden 500 kişilik iftar yemeği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Beşir Derneği Kahta Temsilciliği tarafından dernek binası önündeki açık alanda Ramazan ayı münasebetiyle verilen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti.

500 kişinin katıldığı iftar programında konuşan Beşir Derneği Kahta Temsilcisi Mehmet Can, insanları bu mübarek ayın hürmetine bir araya getirerek güzel ameller yapmayı teşvik etmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Temsilci Can, “Mübarek ramazan Ayı'nın bereketi ile bir araya gelen ve hayırlara vesile olan Beşir Derneği Girne Mahallesi'ndeki Semerkant Vakfı binası önündeki açık alanda 500 kişilik iftar yemeği verdi. Birlik beraberlik ve hoşgörüyü tüm topluma yaymak, insanları bu mübarek ayın hürmetine bir araya getirerek güzel ameller yapmayı teşvik etmek ve faydalı bireylere vesile olmak için böyle bir program düzenledik. Maşallah güzel bir katılım oldu. Lokmamızı bölüştürüp, fakir fukaralara, yardıma muhtaç insanlara verelim. Çünkü onların da bizim üzerimizde bir hakkı vardır" diye konuştu.

İftar programı yapılan duayla son buldu.