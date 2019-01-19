Beşir Derneğinden öğrencilere giyim yardımı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Beşir Derneği Kahta temsilciliği tarafından yardıma muhtaç anaokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.

Karne hediyesi olarak tek tek kışlık ayakkabı ve montları giydirilen minik öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı.

Okul idaresi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye karneleri ile birlikte kışlık mont ve ayakkabı dağıtıldı.

Yapılan yardımların öğrencileri çok sevindirdiğini belirten Cennet Yiğit Ana Okulu Müdür Yardımcısı Emine İde, “Beşir Derneği Kahta temsilciliği, ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Beşir Derneği, mutluluğu başka insanların mutluluğunda bulan bir dernek. Okulumuzun bünyesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencimize kışlık kıyafet, mont ve ayakkabı yardımı yapıldı. Öğrencilerimizin sevinci görülmeye değerdi. Çok mutlu oldular. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Hiçbir din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin yardıma muhtaç tüm insanlara yardım elini uzattıklarını belirten Beşir Derneği Kahta Temsilcisi Mehmet Can, “Beşir Derneği, kendi misyonuna uygun olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yardım kampanyası yürütüyor. Yapılan tüm yardımlarda hiçbir zaman din, dil ve ırk ayrımı yapılmıyor. İnsan olması ve gerçekten yarıma muhtaç olması yeterli.

Bugün burada da minik öğrencilerimize karne hediyesi olarak kışlık giyim yardımında bulunduk. Bu yardımların yapılmasında bize deste veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise, “Beşir Derneği, öğrencilerimize hem karne hediyesi olmasını sağlamak, hem de kış şartlarında çocuklarımıza bir nebze de olsa onların soğuktan kendilerini korumaları amacıyla mont ve bot yardımı yaptılar. Biliyorum ki, öğrencilerimize dağıtılın bu karne hediyelerinin tek bir amacı var. O da, gözleri ışıl ışıl parlayan bu minik yavrularımızın mutlu olmalarıdır. Öğrencilerimizin sevincine ortak olan Beşir Derneği Kahta Temsilciliğine teşekkür ediyorum. Bu işe vesile olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Cennet Yiğit Ana Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım merasimine Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Adıyaman Safvan Çocuk Evleri Kurucu Müdürü Osman İde, Beşir Derneği Kahta Temsilcisi Mehmet Can, Cennet Yiğit Anaokulu idarecileri, öğrencileri ve velileri katıldı.