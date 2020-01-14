Beslenme uzmanlarından kadınlara önemli tüyolar

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik ‘Sağlıklı beslenme ve yanlış bilinen doğrular' konulu seminer düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezi'nde bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik eğitimler devam ediyor. Kadın ve Gençlik Merkezi'nin Siteler Mahallesi'ndeki salonunda gerçekleştirilen programda, merkezdeki kadınlarla bir araya gelen beslenme uzmanları kadınlara önemli bilgiler verdi.

‘Sağlıklı beslenme ve yanlış bilinen doğrular' konusunda seminer veren beslenme uzmanları alınan kiloların sağlıklı şekilde verilmesi ve formun korunması konusunda tüyoları kadınlarla paylaştı. Seminerin ardından Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, konuşmacı beslenme uzmanlarına teşekkür etti.