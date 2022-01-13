Besni Belediyesi üzüm işleme tesisi kuruyor

Adıyaman'ın Besni Belediyesi tarafından Besni Üzümü'nün ihracata uygun şekilde paketlenmesi amacıyla, üzüm işleme tesisi kurmak için İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalandı.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Üzümü'nün daha iyi tanıtılması ve üretimin arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını belirtti. Yapmış oldukları proje ile Besni Üzümü'nün rekoltesinin artmasını ve buna paralel olarak ilçedeki üretim, istihdam ve yerel kalkınmanın sağlanacağını ifade etti.

Başkan Emre, “Besni Belediyesi olarak ilçemizi her alanda kalkındırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Besni için çok önemli olan dünyaca ünlü meşhur olan Besni Üzümümüzü daha iyi şartlarda üretimini sağlamak ve ihracatını artırmak amacıyla SOGEP programı kapsamında İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile Besni Üzümü'nü işleme, paketleme, sucuk, muska yapımı, üzüm çekirdeğinden yağ elde edilmesi, Üzüm yaprağının salamura şeklinde şişelenmesini sağlayacak olan üzüm işletme tesisinin protokolünü imzaladık. İlçemize, çiftçimize ve esnaflarımıza hayırlı olsun. Ayrıca projenin hazırlanmasını sağlayan İlçe Kaymakamımız Nazlı Demir'e, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Başkanı Burhan Akyılmaz beye ve tüm personeline ve özellikle Besni sevdalısı olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank beye şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.