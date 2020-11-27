İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni Belediyesi'nden öğrencilere bilgisayar desteği

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Adıyaman'ın Besni Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğinde bulunuldu.


Sosyal sorumluluk alanında projeler hazırlayan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, eğitim alanında yaptığı yardımlarla öğrencilerin gönüllerinde taht kuruyor.


Besni Belediyesi olarak ilçedeki okullara yardımlarını sürdüren Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Çağrı Merkezi işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğinde bulundu.


Konu hakkında açıklamada bulunan Eyyup Mehmet Emre, “ Eğitim ile ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşacağının bilincindeyiz. Bu sebeple Belediye çalışmalarımızda eğitime önem veriyoruz. Okullarımızın tadilatlarına yardımcı olurken aynı zamanda öğrencilerimiz için de gerekli donanımın sağlanması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlamak adına istihdam alanında işbirliği yaptığımız çağrı merkezi ile sosyal sorumluluk alanında da iş birliği yaparak ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize derslerine yardımcı olmak amacıyla bilgisayar desteğinde bulunduk. İnşallah öğrencilerimiz derslerinde daha başarılı olacak ve ülkemiz için faydalı bireyler olarak geleceğimize katkı sunacaklar” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.