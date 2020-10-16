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Besni Belediyesinden okullara dezenfektan standı

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında okullara dezenfektan stantları yerleştirildi.

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında okullara dezenfektan stantları yerleştirildi.


Okullara dezenfektan ve maske dağıtımı yapan Besni Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders görmelerini sağlamış olacak.


Pandemi sürecinin ilk anından bu yana ilçe genelinde sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Okullarımızı, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızın sıkça kullandıkları alanlarda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizin tüm sokaklarını ve caddelerini dezenfekte edici ilaçlarla yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizler için çok önemlidir. Bu sebeple de okullarımızın yüz yüze eğitim ve öğretime başlamasından dolayı yine öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için Besni ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel ile beraber okullarımızı ziyaret ederek, okullarımız için yaptırmış olduğumuz dezenfektan stantlarını hediye ediyor ve maske desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

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