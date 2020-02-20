İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni Belediyesi'nin ekipleri sahada

Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçe genelinde ekiplerin sürekli sahada olduğunu belirterek, mahallelerin sorunlarına çözüm bulduklarını dile getirdi.


Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, belediye ekiplerinin 7/24 esasına göre halka hizmet için durmadan çalıştığını, nerede bir sorun veya eksiklik görülürse anında müdahale edildiğini aktardı.


Belediye ekiplerinin yol yapımından, park bahçe çalışmalarına, su arızasından kaldırım çalışmasına kadar belediyeyi ilgilendiren her alanda sahada olduğunu söyleyen Emre, “Ekiplerimiz tarafından ilçemizin çeşitli yerlerinde yol onarım çalışmaları devam ederken, park ve bahçelerimizdeki bankların tamiratları gerçekleştiriliyor. Ayrıca su arıza ekiplerimiz tarafından patlayan boruların tamiratları hızlı bir şekilde yapılıyor. İhtiyacı olan yerlere kilitli taş döşemesi yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçemizin sorunlarını gidermek üzere çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.