Besni beyaza büründü

Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Son günlerde soğuk havanın hakim olduğu Besni'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya devam etti. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Besni Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları temizleme çalışmaları yaparken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Besni'de yoğun kar yağışının ardından yolu kapanan 37 köy yolunda Besni Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.