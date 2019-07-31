Besni Eğitim Vakfı, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan İbrahim Bağış, üniversite-vakıf işbirliğinin oluşturulmasıyla birlikte önemli çalışmalara imza atılabileceğinin altını çizdi.

1998 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve dünyada ve ülkemizde kutlanan tek eğitim bayramı olma özelliği taşıyan Besni Eğitim Bayramı kutlamalarına verilen katkıdan dolayı Turgut'a teşekkür eden Bağış, “Öncelikle Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisine, her yıl düzenlenen Besni Eğitim Bayramı'nın organizasyonunda göstermiş olduğu özveri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bugün burada Adıyaman Üniversitesi ile BEV arasında karşılıklı işbirliğiyle oluşturulabilecek konulara değindik. Yakın zamanda Besni Eğitim Bayramı kapsamında organize etmeyi planladığımız etkinliklerimiz olacak. Düzenlenecek etkinliklerin Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Korosu ile desteklenmesi konusunda hocamızdan destek istedik. Bunun yanı sıra Besni'de kurulan Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesinin desteklenmesi kararlaştırıldı. Hocamızla çok verimli bir görüşme sağladık. Bugün bizleri güler yüzüyle karşılayan ve desteğini yanımızda hissettiğimiz Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Turgut ise, BEV'e proje ve çalışmalarında başarılar dileyerek, “İlimizde eğitim anlamında önemli çalışmalara imza atan, gerek öğrencilere sağladıkları katkılar gerekse de dünyada eşi benzeri olmayan Besni Eğitim Bayramı gibi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Besni Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Bağış ve vakıf üyelerini kutluyorum. Eğitim için atılan adımların boşa gitmeyeceğinden eminim. Vakfımız ve değerli üyeleriyle birlikte önümüzdeki günlerde ilimiz için faydalı projelere imza atmayı hedefliyoruz. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak ilimizdeki her türlü eğitim etkinliğini destekleyeceğiz, eğitim-öğretimde ilimize öncü olmak en önemli hedefimiz. Adıyaman Üniversitesi gerek Adıyaman gerekse de Besni ilçemiz için eğitim anlamında güzel çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.