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Besni hayvan pazarında satışlar devam ediyor

Kurban Bayramı arifesinde Adıyaman’ın Besni Hayvan Pazarında hareketlilik devam ederken, bazı besiciler çoğu hayvanını sattığını, bazıları ise hayvanlarının ellerinde kaldığını belirtti.

Kurban Bayramı arifesinde Adıyaman'ın Besni Hayvan Pazarında hareketlilik devam ederken, bazı besiciler çoğu hayvanını sattığını, bazıları ise hayvanlarının ellerinde kaldığını belirtti.


Vatandaşlar Kurban Bayramının arife gününde Besni'de kurulan hayvan pazarlarına gelerek, bütçelerine uygun kurbanlık bakmaya devam ediyor. Kurban pazarında kimi satıcılar çoğu hayvanını sattığını ifade ederken, kimisi ise hayvanlarının elinde kaldığını dile getirdi.

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