Besni heyeti Başkan Dağtekin ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kendisine ‘hayırlı olsun' ziyaretine gelen Besni heyetiyle bir araya geldi.

Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile bir araya geldi. Besni ilçesinin sorun ve çözümlerinin konuşulduğu ziyarette ayrıca siyasi durum değerlendirildi.

Başkan Mehmet Dağtekin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yeni bir virajdan geçtiğini ve bu davada kendilerinin birer nefer olduğunu dile getirdi.

Başkan Dağtekin, “Liderimiz ile yol yürüme bizlere nasip oldu, kısmet oldu. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu noktada Besni'nin bize öncü olacağı kanaatindeyim. Bizler bu dava için kişisel çıkarlarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birbirimizden güç bulacağız. Milletimizin bize olan teveccühüne teşkilatlar üzerine düşeni yapmalıdır. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, “Yeniden göreve seçilen Başkan Mehmet Dağtekin'e başarılar dilemek için ziyarette bulunduk. Cenabı Allah inşallah bu görevde muvaffak eyler. Bu davanın bayrağını sizden öncekiler gibi sizlerde en ilerilere taşıyacağına inancımız tamdır. Ülkemizin, ümmetin muvaffak olması için AK Parti elinden geleni yapacaktır. Ak Parti sadece bir siyasi parti değildir; bir davanın bir ülkünün hareketidir. Hep beraber bu davanın neferi olarak hem ülkeyi, hem ümmeti, 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız” diye konuştu.

Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer ise, ev sahipliğinden dolayı Dağtekin'e teşekkür ederek, “Allah bizleri de sizleri de bu görevde mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı bizlere nasip oldu. Bunun sorumluluğunun farkındayız. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, kongre süreçlerinin tamamlandığını belirterek, “Kongreler ile bir yenilenme ve heyecan yaşandı. Cumhurbaşkanımızın hedeflerine inşallah hep beraber birlikte yürüyeceğiz. Ciddi manada çalışmalarımız var. Memleketimiz partimizi destekliyor ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Ülkemizi çok daha ilerilere götürmek için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.