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Besni ilçesinde 1 mezra karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı, Beşyol köyüne bağlı Balka Mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı, Beşyol köyüne bağlı Balka Mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.


Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar Kaymakamlığın sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Besni ilçesi Beşyol köyünün Balka Mezrası vaka sayılarında görülen artış sebebiyle, sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantinaya alınmış, mezraya giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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