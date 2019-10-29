Besni ilçesinde Anadolu Semenderi görüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu Semenderi görüldü.

Besni Safyün Hatice Gölbaşı İlkokulunda nesli tükenmekte olan Anadolu Semenderi öğrenciler tarafından görüldü. Öğrenciler tarafından yakalanarak bir kutuya konulan nesli tükenmek üzere olan semender öğretmenlere haber verilmesi sonucu veterinerin kontrolünde doğaya bırakıldı.

Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşadığı, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görüldüğü öğrenildi.