Besni İlçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi uygulandı.

Besni ilçesinin 12 farklı noktasında 60 polisin katılımıyla yapılan uygulamaya Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Özel İdare İlçe Müdürü Hüseyin Yüksel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Besni'de 12 farlı noktada hazır bulunarak yayalara öncelik tanınması araç sahiplerini durdurarak konu hakkında bilgilendirme içeren broşürler dağıttı.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyledi.

Kaymakam Gencer, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara, durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" diye konuştu.

Öğrencilerle bir süre de sohbet eden Kaymakam Gencer, karşıdan karşıya nasıl geçmeleri gerektiğini ve karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmalarının gerekli olduğunu söyledi.