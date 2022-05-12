Besni ilçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesi Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.

Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında gerçekleştirilen fuara Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fuarda öğrencilerin danışman öğretmenleri gözetiminde hazırlamış olduğu projeler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Fuardaki bütün projeleri inceleyip, projeler hakkında öğrencilerle sohbet eden Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "TÜBİTAK 4006 fuarlarıyla artık belli bir seviyeyi yakaladık. Bundan sonraki süreçte genç bilim insanlarımızın projelerini geliştirip, ulusal ve belki de uluslararası platformlarda sergilemesini bekliyoruz. Onlara sürekli hedeflerini geliştirmelerini ve hedefsiz yola çıkmamaları gerektiğini her seferinde tavsiye ediyorum. Bugün buradaki öğrencilerimiz için de aynısını tekrarlıyorum. Bizleri gururlandıracaklarına olan inancım tam. Bu vesileyle de fuarda emeği geçen idareci arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.