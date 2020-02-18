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Besni itfaiyesi ilk yardım eğitimi aldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi.


Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından Besni Belediyesi İtfaiye erleri ve Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan personeller, sertifikalı ilk yardım eğitimi programının ilk oturumuna katıldı. 2 gün sürecek olan eğitimlerde yaralıya ilk müdahale, kalp masajı, araçtan yaralı çıkarma şekli, vücutta kırığı olan yaralıya müdahale, yaralı kişiye yapılacak ilk müdahale gibi konular anlatıldı. Eğitime katılan itfaiye erleri ve belediye personelleri, yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavdan sonra sertifikalarını alacak.

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