Besni Kaymakamı Gencer 2018 yılını değerlendirdi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, köy muhtarları ile toplantı düzenleyerek 2018 yılını değerlendirdi.

Toplantıda belde ve köylerdeki çalışmalar, eğitim, sağlık, güvenlik, tarım ve diğer alanlardaki çalışmalar, aksaklıklar ve ihtiyaçlar konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Mehmet Öz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Adıyaman İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Korkmaz, Ömer Şahin, İsmail Sümer ve Aydın Arslan, Besni Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, Besni Malmüdürü Sıtkı Gürocak, Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam ve köy muhtarları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, belde ve köylerde eğitim ile ilgili yapılan hizmetlerden bahsetti. Kaymakam Gencer, "2018 yılı içerisinde Üçgöz köyünde aile sağlığı merkezimizi tamamladık. Sayören ve Kutluca köylerine yatırımlar yaptık. Akpınar köyünün sağlık ocağının tadilatını yaptık. Aşağısöğütlü'de ilkokulumuzu tamamladık, merkezde 24 derslikli okulumuz bitmek üzere. 16 derslik İmam Hatip Lisesini tamamladık ve eğitime başladı. Kesmetepe'de 8 derslik bir okul yaptık ve eğitime başladı. Çakırhöyük'de 16 derslik okul yaptık eğitim ve öğretime başladı. Karagüveç'teki okul yeni binasına taşındı. Uzunkuyu'da 8 derslik okul yapmaya başladık ve bitmek üzere. Atmalı'da aynı şekilde yeni okul yaptık. Burunçayır'da okul açılışını yaptık. Bu yıl 12 tane okul yaptık. Bunların çoğu köylerde ve beldelerde yaptığımız okullar. Şuan hala okul sıkıntısı yaşadığımız köyler var. İnşallah bundan sonra da onları yenileyip eğitim öğretimimizi köylerde de bir şehir imkanı statüsünde donatarak devam etmeyi düşünüyoruz. Ama maalesef hepsi bir arada olmuyor. Bir yılda 30 tane okul yapamıyorsunuz. Hakikaten 12 tane okul bir rekor. Merkezde Fen Lisesi inşaatımız devam ediyor. Bereketli, Berete, Dikilitaş, Üçgöz, Alişar, Oyratlı, Beşyol, Kutluca, Sarıkaya, Yoldüzü, Sugözü ve Aktepe köylerine taziye evleri yapıldı.

Köylerimizin en büyük sıkıntısı toplulaştırma kapsamında ihalesi yapılıp da ekonomik nedenlerden dolayı başlayamayan, başlayıp da yarıda kalan işlerimiz oldu. İl genel meclis üyesi arkadaşlarımızla konuşurken, 2019 senesinde ayrılan bütçede önceliğimiz ne olsun diye sohbet ettik. İl genel meclis üyelerinin de genel kanaati öncelikli olarak yarım kalan kanalizasyon işlemlerinin tamamlanması yönünde oldu. Her ne kadar ihalesi merkezden yapılsa da ödenek sıkıntısından dolayı başlayamayan kanalizasyon işleri, bu yıl il genel meclis üyesi arkadaşlarımızın gayreti ile 2019 programına alındı. Buradaki yol haritamız, normalde yapılmış bir ihale var, firmalar belli, ihaleyi yapan kurum belli, hatta Kızılin'den de iş başladı. Fakat bir takım sıkıntıdan dolayı müteahhit işi yarım bıraktı. 2 bin metre yapıldı, fakat bütçe meselesinden dolayı yarım kaldı. Milletvekili Ahmet Aydın, bu konuyu yakından takip ediyor. Bu toplulaştırmanın bu seviyeye gelmesi konusunda ciddi emeği ve katkısı var. İhaleye devam edin, sözleşmeyi yapın dendiği anda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Gencer, daha sonra muhtarların mahalle ve köylerindeki sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve toplantı sona erdi.