İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni Kaymakamı Nazlı Demir göreve başladı

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu’nun Adıyaman Vali Yardımcılığına atanmasının ardından boşalan koltuğa Uşak Eşme Kaymakamı Nazlı Demir atanarak, görevine başladı.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun Adıyaman Vali Yardımcılığına atanmasının ardından boşalan koltuğa Uşak Eşme Kaymakamı Nazlı Demir atanarak, görevine başladı.


Kaymakam Nazlı Demir'i kurum amirleri karşıladı. Göreve gelir gelmez vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Besni Kaymakamı Nazlı Demir, daha sonra kurum amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.