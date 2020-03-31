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Besni Küçük Sanayi Sitesi geçici olarak kapatıldı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren Korona Virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Besni Küçük Sanayi Sitesi 1 hafta geçici olarak kapatıldı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren Korona Virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Besni Küçük Sanayi Sitesi 1 hafta geçici olarak kapatıldı.


Sanayi esnaflarının ve halkın sağlığı için sanayi sitesini kapattıklarını söyleyen Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Korona virüsü salgını nedeni ile yayılmasını ve bulaşmasını önlemek dolayısı ile riski azaltmak için esnaflarımız ile yapmış olduğumuz görüşmelere neticesinde 1 hafta süre ile geçici olarak kapattık. Burada ki amacımız esnaflarımızın sağlığını tehlikeye atmamaktır. İnşallah en kısa sürede bu salgın hastalık sona erer ve normal hayatımıza devam ederiz" diye konuştu.

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