Besni Mimarlık Fakültesinde okuyan öğrencileri burs

Erdemoğlu Holding tarafından Besni ilçesinde yapımı tamamlan ve geçtiğimiz yıl az sayıdaki öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlayan Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi'ndeki İşletme ve Tekstil Mühendisliği bölümlerine YSK yerleştirme sonuçlarına göre toplam 49 öğrenci yerleşti.

İşletme Bölümü 30+1 kontenjanı ile dolarken, 20 kontenjan olan Tekstil Bölümünü 18 öğrenci tercih etti. Fakülte bu yıl kontenjanını doldurarak 49 öğrenci ile eğitim öğretime devam edecek.

Geçtiğimiz yıl İşletme Bölümünde 15, Tekstil Mühendisliği Bölümünde ise 4 öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlamıştı.

Fakültedeki İşletme ve Tekstil Mühendisliği bölümlerini tercih edecek olan öğrencilere Mehmet Erdemoğlu Vakfı tarafından karşılıksız burs imkanı sağlanacak. Fakültenin İşletme Bölümü ile Tekstil Mühendisliği bölümlerine en yüksek puanla girecek olan ilk 10 öğrenciye aylık 1000 TL, ikinci 10 öğrenciye aylık 800 TL, diğer öğrencilere ise aylık 500 TL burs verecek.