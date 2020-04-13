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Besni Şire Pazarı 14 gün boyunca kapatıldı

Besni İlçe Hıfzısıhha Kurulu şire pazarının korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.


Kaymakam Bedirhan İmamoğlu başkanlığında toplanan ilçe hıfzısıhha kurulu, virüs salgınının yayılma riskini önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Alınan kararlardan birisi de Besni Şire Pazarı'nın 14 gün boyunca kapatılmasıydı.


Kararda şu ifadelere yer verildi: “İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla 13.04.2020 tarihinden itibaren Yeni Besni Mahallesi, Mustafa Oruçoğlu Kapalı Şire Pazarının tüm yaya ve giriş çıkışlarının 14 gün boyunca geçici süre ile kapatılması ve içerisindeki esnafın işyerini açmamasına karar verildi.


İlçemize bağlı köylerden ve merkezden ürün tedariki İçin Şire Pazarına gelen sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli bir şekilde saat 12:00 ye kadar uzay çatı Pazar alanında halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için Pazartesi ve Cuma günleri ürünlerini tedarik etmelerine ve satmalarına belediye ve emniyet güçleri gözetiminde yapmaları uygundur”

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