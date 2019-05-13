Besni Türkiye'nin en genç yazarını ağırladı

Türkiye'nin en küçük yazarı Hüseyin Mirhat Coşkun Adıyaman'ın Besni ilçesinde söyleşi ve imza gününe katıldı.

9 Yaşında yazdığı 5 kitap ile dünyanın en küçük edebiyatçıları arasına giren Hüseyin Mirhat Coşkun, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'i ziyaret ederek imzalı kitaplarını takdim etti. Coşkun, Besni ilçesinde Erdemoğlu İlkokulu, Tuğsuz Ali İlkokulu, Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu ve Yakamazi İlkokulunda söyleşi etkinliğine katıldı

Aynı zaman da ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi olan küçük yazar Coşkun, daha sonra okullarda küçük okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşilerinde kitap okumayı sevdiren ve teknolojinin doğru kullanılmasını vurgulayan Coşkun, “Her gün bir kitap okumadan yatmıyorum. Ana okulunda 100'e yakın kitap okudu. İlkokulda ise bugüne kadar 900'den fazla kitap okudum. Siz de her akşam ailece bir saat kitap okuyacağınız dair bana söz verir misiniz? Maalesef televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletler yanlış kullanıldığı için bugün bize zarar vermektedir. Unutmayın, biz bu aletleri doğru kullanırsak yararlı, yanlış kullanırsak ise zararlı olur” dedi.

Söyleşilerinde küçük okurların yoğun ilgisiyle karşılaşan küçük edebiyatçı Mirhat Coşkun, öğrencilere rol model oldu. İlk defa kendileriyle yaşıt olan bir yazar gören öğrencilere adete özgüven geldi.

Nazik ziyaretinden ve hediyelerinden dolayı yazara teşekkürlerini ileten İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirel, "Sevgili Mirhat'a bu yaşta çok büyük bir başarıya imza attığı ve çocuklarımıza kitap okumayı sevdirdiği için çok teşekkür ederim. Ufku açık ve geleceği parlak gururumuz Mirhat'a sonsuz başarılar dilerim" dedi.