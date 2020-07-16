Besni'de 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adıyaman'ın Besni ilçesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitliğinin ziyaret edilmesi ve Hacı Reşit Camiinde mevlit okutulmasıyla başladı.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve beraberindekiler tarafından, 2010 yılının Mayıs ayında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlıca Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun mezarını ziyaret ederek dualar edildi.

Akşam saatlerinde ise Besni Kaymakamlığı önünde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Besni Kaymakamlığı önünde gece geç saatlere kadar devam eden etkinliklerde Kuran'ı Kerim okunması, 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışmasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon sunumu, Besni Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve okunan şiirler ile devam etti.

Burada gerçekleştirilen programa Eski Besni Kaymakamı ve Mülkiye Müfettişi Emrah Yılmaz, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köse, Cumhuriyet Savcısı Atilla Özden Turan, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, Besni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni İlçe Emniyet Müdür Vekili Cem Karaca, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre; "Bundan tam 4 sene evvel içimize giren hain FETÖ terör unsuru milletimizi ve bizleri bölmek ve parçalamak gayesi ile bir teşebbüste bulundular. Toplarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla, bombalarıyla milletimizin üzerine geldiler, fakat aziz milletimizin göğsündeki imanı hesap etmediler. Onların her sıktığı kurşun, attığı her bomba, kahraman milletimizin göğsünde parçalandı. Bizim milletimiz geçmişte de bunlara benzer kahramanlıkları çok kez gösterdi. Bundan sonraki nesillerimizde bundan sonraki gelecek zamanlarda da bunun gibi nice kahramanlıkları tekrar ortaya koyacağız. Bu bizim ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir terör unsuru milletimizi ve memleketimizi de bölme teşebbüsü de değildi. Siyonist unsurlar batı şer odakları milletimizi bölmek için bundan önce de buna benzer oyunlara müracaat etmişlerdi. Maalesef bunların bir kısmında da başarılı olmuşlardır. Aynı oyunu yüz sene sonra tekrar oynamak istediler ama milletimizin feraseti bunların bu oyununu boşa çıkardı" dedi.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ise konuşmasında; "15 Temmuz 2016 tarihinde Büyük Türk Milleti'ne, bağımsızlığımıza, büyük Türkiye idealimize, 2023 Hedeflerimize, mazlum milletlerin sesi ve hamisi olma irademize ve demokrasimize yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından bir darbe girişimi adı altında işgal girişimi oldu. Ama Demokrasiye inanan, vatanını canından öte bilen ve önemseyen Aziz Milletimiz, bu hainlere karşı, tarihte eşi görülmemiş onurlu bir dik duruş sergilemiş, vatanını göğsünü siper ederek korumuş, şanlı bir zafer kazanmıştır.

Kuşkusuz bu zafer, şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlıklarıyla elde edilmiştir. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, o gece kirli hesapları bozarak, bir destan yazmıştır. Büyük Türk Milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip, hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz'da nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır. 251 vatandaşımızın şehit, 2734 vatandaşımızın ise gazi olduğu o gece Türk Milletinin tarih boyunca kazandığı zaferler silsilesine bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyor, bu yolda aldıkları yaraları İstiklal Madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından şehitlerimiz için okutulan Kuran-ı Kerim Hatminin duası İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal tarafından yapıldı.

Program, gece saatlerinde ilçede salanın okunması ve Besni Belediyesi tarafından ikramların sunulması ile sona erdi.