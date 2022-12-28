İhlas Haber Ajansı

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Besni'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cebrail Yıldırım sevk ve idaresindeki 06 DL 3368 otomobil ile Erol Gezer sevk ve idaresindeki 38 H 0907 plakalı kamyonet eski Devlet Hastanesi civarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, 38 H 0907 plakalı kamyonette bulunan Hacı Gezer isimli şahıs hafif şekilde yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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