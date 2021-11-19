İhlas Haber Ajansı

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Besni'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman Besni ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesinden ana yola çıkan Mehmet Aydın sevk ve idaresindeki 06 PY 657 plakalı Renault marka otomobil ile Gaziantep istikametine doğru gitmekte olan Ali Ekberdoğan'ın sevk ve idaresinde ki 27 E 0241 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken yaralılar Hüseyin Alaca, Seniha Alaca ve Mehmet Aydın kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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