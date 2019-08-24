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Besni'de 2 otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Fevzi Koca sevk ve idaresindeki 33 BUK 92 plakalı otomobil ile Gölbaşı istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Mehmet Baydemir sevk ve idaresindeki 02 EE 721 plakalı otomobil Oyalı Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.


Kazada her iki araç içerisinde bulunan Fevzi Koca, Rukiye Koca, Esin Koca ve Mehmet Baydemir yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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