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Besni'de anaokulu öğrencilerine uygulamalı meslek tanıtımı

Adıyaman’ın Besni Ümmü Tuğsuz Anaokulu öğrencileri, işyerlerini ziyaret ederek meslek bilgilerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Adıyaman'ın Besni Ümmü Tuğsuz Anaokulu öğrencileri, işyerlerini ziyaret ederek meslek bilgilerini uygulamalı olarak öğreniyor.


Meslek gezileri kapsamında bir matbaayı ziyaret eden Ümmü Tuğsuz anaokulu öğrencileri, matbaa ustası tarafından bir gazete baskısının nasıl yapıldığını ve reklam çalışmalarının baskıya girdikten sonraki halini uygulamalı öğrendi.


Meslek ziyaretleri ile öğrencilerin mesleklere olan yaklaşımı ve meslekleri tanımalarına kolaylık sağlaması için bir proje geliştirdiklerini ifade eden Ümmü Tuğsuz Anaokulu öğretmenlerinden Leyla Cengiz, "6 yaş grubu öğrencilerimizle meslekleri tanıma gezileri kapsamında Besni'de bulunan bir gazetenin matbaasını ziyaret ettik. Toplumda her kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu öğretmek amacı ile yapılan gezimizde gazetecilik mesleğinin çocuklara tanıtılmasını sağladık. Yapılan bu gezi ile çocuklar gazete baskısının nasıl yapıldığını izleme fırsatı buldular. Gezi sırasında baskı aşamasından geçerek okuyucuya ulaştırılmasına kadar ki tüm aşamalarını gözlemleyen öğrencilerimiz, yapılan işlemleri zevkle izlediler" diye konuştu.

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