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Besni'de anız yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Acem Mevkiinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Acem Mevkiinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Caddesi Acem Mevkii civarında bilinmeyen nedenlerden dolayı boş arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen anız yangını itfaiye ekiplerine bildirildi.


Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ağaçlık ve yerleşim alanına sıçramadan yangın söndürüldü. Mahalle sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat nefes aldı.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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