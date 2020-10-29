İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni'de bahçe yangını ağaçlara zarar verdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen bahçe yangınında fıstık ve badem ağaçları zarar gördü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen bahçe yangınında fıstık ve badem ağaçları zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Kızılbayır mevkiinde bulunan Mehmet Öztekine ait fıstık ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangın olayında bahçede bulunan badem ve fıstık ağaçları zarar gördü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.