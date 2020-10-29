Besni'de bahçe yangını ağaçlara zarar verdi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen bahçe yangınında fıstık ve badem ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Kızılbayır mevkiinde bulunan Mehmet Öztekine ait fıstık ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangın olayında bahçede bulunan badem ve fıstık ağaçları zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.