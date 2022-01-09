Besni'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde daha önceden husumetli olduğu öğrenilen İbrahim T., ile Turan U., arasında Atatürk Caddesi üzerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Turan U., yanında bulundurduğu bıçak ile İbrahim T'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralı İbrahim T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Turan U., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.