İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni'de bir köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.


Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bin 503 kişinin yaşadığı Oyratlı köyünde yaklaşık 70 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından köyde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Son günlerde vakalarda artış görülen köyde hastalığın yayılmaması için tedbirler alındı. Jandarma köy giriş ve çıkışlarını dubalar ile kapatarak ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışları yasakladı.


İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Oyratlı köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında; sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Köyde çiftçilerin zorunlu tarım işlerini devam ettirecekleri ancak kalabalık olarak çalışamayacakları ve maske kuralına uymak kaydı ile faaliyetlerini sürdürmelerine izin verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.