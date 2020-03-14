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Besni'de camiler dezenfekte edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Besni Belediye temizlik işleri ekipleri korona virüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı.


İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de deki vakanın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Besni'de camilerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, ortak kullanım alanları içerisinde bulunan camilerde vatandaşların gönül rahatlığı ile ibadetlerini yerine getirebilmeleri için camilerin dezenfekte edildiğini söyledi.

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