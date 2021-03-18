Besni'de Çanakkale Zaferi kutlandı

Yıldönümü Adıyaman'ın Besni ilçesinde kutlandı.

Besni Kaymakamlığı önünde düzenlenen programa, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen İlker Ertaş, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören çelenk sunumu ile devam etti. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Besni Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen İlker Ertaş, "106 Yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazının denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih aynı zamanda TBMM kararı ile 2002 yılından itibaren, kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkatle bağrına basan cefakâr analarımızın, yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. İlçe protokolü daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.