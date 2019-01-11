Besni'de CHP-İYİ Parti ittifakı

İYİ Parti Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, parti olarak CHp'nin Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ı desteklediklerini açıkladı.

İYİ Parti İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, parti yönetiminin CHP adayı Vakkas Açar'ı destekleme kararı aldığını ve bunu genel merkeze sunduklarını, genel merkezin olumlu baktığını söyledi.

Parti binasında açıklama yapan Yıldırım, İYİ Parti ve CHP'nin görüşmeleri sonucundan ittifak kararının çıktığını dile getirerek, “Her iki partinin yaptığı görüşmeler sonucunda iki partinin 31 Mart seçimlerinde güç birliği yapması konusunda uzlaşma sağlandı. Amacımız Besni'de bütün halkın kabul edeceği, ilçemizi bir adım daha öne taşıyabilecek bir kadro ile yönetilebilmesi konusunda güç birliği yapmaktır. Genel merkezlerimizin anlaşması sonucu Besni'de CHP adayı Vakkas Açar üzerinde güç birliği yapmasına Besni İlçe Teşkilatları olarak biz de katıldık. Başta Türkiye'ye olmak üzere ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Besni'de belediyeciliğe farklı bir vizyon getirmek maksadıyla ortak akıl projelerimizi süreç içerisinde açıklayacağız” açıklamasında bulundu.