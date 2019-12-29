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Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni ilçe Başkanlığının yapılan kongresinin ardından parti üyeleri CHP’den istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni ilçe Başkanlığının yapılan kongresinin ardından parti üyeleri CHP'den istifa etti.


Yapılan kongrede seçimi kazanan Vakkas Açar'ın yönetim listesinde kadınlara yer verilmemesine tepki gösteren parti üyesi 2 kişi CHP'den istifa ederek açıklamada bulundu.


Kardeşi Şefika Erdem ile birlikte parti üyeliğinden istifa eden Reşit Emre, “CHP Besni ilçe Başkanlığı kongremizi gerçekleştirdik. Kongrede tek aday olarak seçimi kazanan Vakkas Açar'ın listesinde bir kadın üye olmaması bizi üzdü. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlar siyasette aktör olarak ortaya çıkmalı demişti ama görüyoruz ki Besni'de CHP yönetiminde bir kadın üyemiz bile yok. Bu yüzden kız kardeşim Şefika Emre ile birlikte yönetimde bir kadın üye olmamasından dolayı partiden istifa ediyoruz" diye konuştu.

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