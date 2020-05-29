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Besni'de Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Cuma Namazı belirlenen cami avluları, okul bahçeleri, park ve pazar yerlerinde kılındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Cuma Namazı belirlenen cami avluları, okul bahçeleri, park ve pazar yerlerinde kılındı.


Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta namaza kapatılan camilerin ibadete yeniden açıklamasıyla birlikte Besni ilçe merkezinde belirlenen 3 cami avlusu, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri, 80. Yıl Koşu Parkı, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ali Erdemoğlu Mahallesi), Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi (Korupınar Mahallesi), İmam Hatip Orta Okulu (Erdemoğlu Mahallesi), Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde Cuma Namazı kılındı. Kılınan Cuma namazında vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etti.

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