Besni'de Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutlandı

Cumhuriyet'in Kuruluşunun 96. Yıldönümü kutlamaları Adıyaman'ın Besni ilçesinde törenle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde çelenk sunumu ile başlayan törene, Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muhammet Furkan Canlı, Besni Emniyet Müdürü Metin Cebeci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra program Besni Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Burada törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, sarsılmaz bir vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla, büyük zorlukları aşarak kurdukları Türkiye Cumhuriyeti, aynı ideallere büyük bir sadakat ile sahip çıkan yeni nesillerin omuzlarında, yeni ufuklara doğru ilerlemektedir. Cumhuriyetimizin 95'inci yaşını kutlamanın coşkusuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının aziz hatırasını bir kere daha yad ediyor, bu toprakları bize vatan yapan kahramanları ve bugün de, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için hayatını seve seve veren aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyoruz. Hepinizin bayramını kutluyor, nice Cumhuriyet Bayramlarına birlik, beraberlik ve esenlikle ulaşmak dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Daha sonra Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunu sergiledi. Program, geçit töreni ile sona erdi.