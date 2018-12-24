Besni'de ‘dur' ihtarına uymayan hayvan hırsızları yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarmanın ‘dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri jandarma tarafından yakalandı.

Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından beldede yapılan yol devriyesinde Besni'nin çeşitli köylerinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahısların bulunduğu araç ‘dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Aracın peşine düşen jandarma ekipleri şüphelileri Tetirli' Köyünde yakaladı.

Daha önceden hayvan hırsızlığından sabıkaları ve aramaları olan B.Ö., S.V.K. ve S.K. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Besni İlçe Adliyesine sevk edildi.

Adliye önünde basın mensuplarını gören faillerden biri, askerden yeni geldiğini ve hırsızlık yapmadığını, bu şekilde basın mensuplarının kendisini çekemeyeceğini söyledi. Jandarma ekiplerinin zoruyla araçtan indirilen faillerden biri, basın mensuplarına küfür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.