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Besni'de eczaneler ücretsiz maske dağıtımı yapacak

Adıyaman Eczacılar Odası Besni ilçe Temsilciliği tarafından Besni’de ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

Adıyaman Eczacılar Odası Besni ilçe Temsilciliği tarafından Besni'de ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.


Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü ile mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak amacıyla Adıyaman Eczacılar Odası Besni ilçe Temsilciliği desteğiyle Besni'de bulunan eczaneler tarafından vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet cerrahi maskenin ücretsiz dağıtımı yapılacak.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan, Adıyaman Eczacılar Odası Besni ilçe Temsilcisi Ecz. Ömer Yılmaz, “Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası ile başlatılan milli birlik ve beraberlik kapsamında halkımıza ücretsiz maske dağıtma kararı aldık. Adıyaman Eczacılar Odası ile birlikte yaptığımız maske dağıtma işleminde amacımız, halkımızın sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını engellemektir. Umarım faydamız olur ve hep birlikte sağlıklı günlere tekrardan kavuşuruz. Sizlerde zorunlu haller olmadıkça evinizden çıkmayın, sosyal mesafe kuralına uyun ve kendi izolasyonunuzu oluşturun, hepimiz için zorlu geçen bu dönemi el ele vererek en kısa sürece atlatacağımızı düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

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