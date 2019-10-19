İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni'de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesinde Süleyman Kılınç'a ait evde elektrik trafosunda çıktığı belirtilen yangın paniğe neden oldu. Yangını fark vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.