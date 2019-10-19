Besni'de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesinde Süleyman Kılınç'a ait evde elektrik trafosunda çıktığı belirtilen yangın paniğe neden oldu. Yangını fark vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.