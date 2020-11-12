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Besni'de fidan dikimi gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidan dikildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidan dikildi.


Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ‘Geleceğe nefes ol' fidan dikme kampanyası kapsamında Besni'de fidan dikimi için belirlenen alana bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.


Düzenlenen programa Besni Kaymakamı Nazlı demir, Besni Belediye Başkan Vekili Ömer Oral, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.

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