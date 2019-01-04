Besni'de fırında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulun Ahmet Lüleci'ye ait ekmek fırınında odunları kurutan iş yeri sahibi kuruyan odunları fırının içerisine bırakıp gittikten sonra odunlar alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşlar, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını yaptıkları çalışmaların ardından söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.