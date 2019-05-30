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Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.


Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sergilendiği etkinliğe Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


Bir yıllık emeklerin sergilendiği Görsel Sanatlar Teknoloji Tasarım sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.

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