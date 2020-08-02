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Besni'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Alişar köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Alişar köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 23.00 sularında meydana geldi. Mustafa Varılmaz yönetimindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin yönetimindeki 53 AK 512 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta maddi hasar oluştu.


Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ümit Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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