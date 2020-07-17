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Besni'de hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir markette alışveriş yapan şahsın cep telefonunu ve cüzdanını çalan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir markette alışveriş yapan şahsın cep telefonunu ve cüzdanını çalan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Besni'de Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan G.G.K isimli kadın şahıs, içinde bir miktar para, 5000 TL değerinde cep telefonu ve kimlikleri bulunan cüzdanı alarak olay yerinden uzaklaştı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde mağdur sahsa ait para ve kimlikler bulunarak teslim edildi. Cep telefonunu aldığını inkar eden şüpheli şahsın ifadeleri üzerine polis ekipleri, şahsın geçtiği güzergahlarda arama çalışması yapılarak cep telefonunu bularak mağdur olan şahsa teslim etti. Hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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